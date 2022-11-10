"Но зачем это Украине?": на Банковой разоблачили, почему на самом деле РФ умоляет о переговорах

Российское руководство на фоне неудач своей армии в Украине активизировало свои призывы к переговорам, которые нужны оккупантам для перерыва.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттере.

Подоляк пояснил, что Кремль стремится к переговорам, чтобы зафиксировать хоть какие-то территориальные "победы" в Украине. Но, как отмечает заместитель Ермака, Украина понимает мотивы Москвы и не понимает необходимости таких переговоров для нашей страны.

Нашей задачей, как подчеркнул Подоляк, является увольнение всех незаконно захваченных россиянами населенных пунктов.

"Зачем России "переговоры" и "замораживание войны", понятно: генералы умоляют о перерыве для истощенной армии, а Кремль стремится зафиксировать хоть какие-то территориальные "победы", чтобы не выглядеть полными лузерами. Но зачем это Украине Продолжаем освобождать свои территории", – говорится в сообщении Подоляка.

Напомним, ранее Михаил Подоляк неоднократно отмечал, что переговорный процесс с РФ возможен после того, как оккупанты покинут украинские территории. В то же время, освобождение какой-то из оккупированных территорий позволит Украине настаивать на полном выводе войск оккупантов для организации диалога.

Между тем, российский оппозиционер Леонид Гозман предупредил, что россияне, скорее всего, используют период переговоров, чтобы подготовить для Украины катастрофу.

По мнению эксперта Михаила Самуся, Путин заинтересован в том, чтобы Запад начал оказывать давление на Владимира Зеленского и склонять украинскую сторону к переговорам.

"Но на фоне полных провалов на поле боя — это выглядит довольно бестолково и проблематично", — сказал Михаил Самусь.

В МИД отмечают, что российские чиновники и окружение Путина говорят о готовности к переговорам с Киевом, но их войска обстреливают мирные города Украины. В Кулебы указывают, что заявление МИД России о готовности к переговорам с Украиной – очередной дымовой занавес.

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