Ночь без сна и отдыха: появились свежие фото последствий террористического обстрела РФ многоэтажки в Днепре

Полиция получила 30 заявлений о пропавших, которые могут находиться под завалами.

В Днепре, где россияне попали ракетой Х-22 в жилой многоквартирный дом, по состоянию на утро 15 января продолжаются поисково-спасательные работы. Пока известно о 20 погибших.

Об этом сообщили в ГСЧС, где показали новые фото с места трагедии.

"Об украинских спасателях знает весь мир, благодаря самоотверженной работе личного состава. Днепр. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сейчас известно о 20 погибших", — сказал глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук.

В полиции добавили, что всю ночь на месте трагедии работали около 500 полицейских, а также кинологи с поисковиками, психологи и многие другие службы.

На месте обустроены пункты обогрева. Также работает передвижной пункт полиции. На сегодня принято 37 заявлений граждан. Из них 30 – о без вести пропавших лиц, которые могут быть под завалами.

"Ночь без сна и передышки... Продолжаем работать. Спасать людей и тщательно фиксировать все доказательства военных преступлений убивающей гражданских россии. россия — убийца. А что делают с убийцами? Привлекают к ответственности по всей строгости закона. Так должно быть с россией. Так должно быть с теми, кто отдает и выполняет преступные приказы уничтожать Украину и ее людей", — говорит глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ракетный террор в Днепре

Жилую многоэтажку в Днепре войска террористки-РФ разбомбили в субботу, 14 января. Оккупанты ударили ракетой Х-22, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Отдал приказ обстрелять жилой дом в Днепре командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Он же отдавал приказ разбомбить ТЦ в Кременчуге на Пасху, который на тот момент был полон людей.

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По состоянию на 6.00 15 января в Днепре на месте попадания российской ракеты в жилой многоквартирный дом спасли 38 человек, в том числе шестерых детей. Число погибших возросло до 17 человек, из них один — ребенок. Ранены 73 человека, в том числе 14 детей.

Президент Владимир Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица после российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре поинтересовался у других членов Совбеза ООН, как быть рядом с мясником в палате? Очевидно, подразумевается постпред России Василий Небензя.

Михаил Подоляк подчеркнул, что "Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН".

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

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