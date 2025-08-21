- Дата публикации
Ночь будет тяжелой — военный обозреватель предупредил о засилье дронов и угрозе ракет
Ночь будет тяжелой.
Об этом информирует 21 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.
Не прошло и двух дней после последней массированной воздушной атаки врага, как началась новая. Еще более массированная.
Ожидаются "Шахеды" в большом количестве (250+).
Есть угроза применения крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.
Есть угроза применения баллистических и аэробалистических ракет.
"Угроза - автоматически не означает, что это точно произойдет. Но имейте в виду. Я помню, что враг может применить все вышеперечисленные виды вооружения, но, конечно, буду очень рад, если часть из этого не полетит на нас", - отметил обозреватель.
"Что делать - вы прекрасно знаете. Паркинг, укрытие, ванна, 2 стены или игнор - каждый решает сам. Конвертируйте злобу в донаты на ВСУ, НГУ, ТРО, СБУ, ГНСУ, ДССТ и другие подразделения Сил Обороны", - резюмировал он.
Напомним, что началась массированная атака российских дронов: враг нацелился на Киев.