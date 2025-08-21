ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
741
Время на прочтение
1 мин

Ночь будет тяжелой — военный обозреватель предупредил о засилье дронов и угрозе ракет

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Ночь будет тяжелой.

Об этом информирует 21 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.

  • Не прошло и двух дней после последней массированной воздушной атаки врага, как началась новая. Еще более массированная.

  • Ожидаются "Шахеды" в большом количестве (250+).

  • Есть угроза применения крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

  • Есть угроза применения баллистических и аэробалистических ракет.

  • "Угроза - автоматически не означает, что это точно произойдет. Но имейте в виду. Я помню, что враг может применить все вышеперечисленные виды вооружения, но, конечно, буду очень рад, если часть из этого не полетит на нас", - отметил обозреватель.

  • "Что делать - вы прекрасно знаете. Паркинг, укрытие, ванна, 2 стены или игнор - каждый решает сам. Конвертируйте злобу в донаты на ВСУ, НГУ, ТРО, СБУ, ГНСУ, ДССТ и другие подразделения Сил Обороны", - резюмировал он.

Напомним, что началась массированная атака российских дронов: враг нацелился на Киев.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie