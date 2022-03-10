"Ночь была довольно сложной": бойцы ВСУ контратаковали под Киевом и уничтожили 5 российских танков

Утром в западных окрестностях Киева были слышны звуки артиллерийских боев.
Украинская армия, уже две недели героически обороняющая Украину от нашествия циничных оккупантов, ночью контратаковала под Киевом.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов в четверг утром.
По его словам, ночь под Киевом была сложной, но все же украинская армия осуществила контратаку.
"Мы подбили пять танков. Утром Киев, на западной окраине, слышны были артиллерийские удары. Сейчас там проходят бои. Пока более подробной информации нет", — сказал Денисенко.
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