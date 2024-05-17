"Ночь была очень жаркой": детали атаки СБУ и ГУР на Севастополь, Туапсе и Новороссийск

СБУ и ГУР сегодня атаковали важные цели в российских городах.

В ночь на 17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки МОУ и Службы безопасности Украины украинские дроны поразили ряд военных объектов России в Новороссийске и временно оккупированном Севастополе.

Об этом ТСН.ua сообщили источники.

"Эта ночь была очень жаркой для российских военно-логистических объектов, расположенных в Крыму и на российском побережье Черного моря. По информации наших источников, СБУ и ГУР совместно зажгли "бавовну" в Севастопольской бухте. Также разведчики отработали по морскому порту Новороссийска, а ребята "Малюка" – по Туапсинскому НПЗ", – отметили источники издания.

Какие последствия атаки:

В Севастопольской бухте прилетело по электроподстанции "Севастопольская", что привело к отключениям электроэнергии

В морском порту Новороссийска взрывалось в районе нефтяного терминала и на железнодорожной станции

Дроны СБУ уже во второй раз в этом году посетили Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. После новых взрывов придется начинать ремонт снова

"Сегодняшняя спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске. Все, что им остается, – прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании ЧФ РФ россияне могут забыть. Украинский "хлопок" найдет их повсюду", – отметил информированный источник.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Севастополе после дроновой атаки была приостановлена работа подстанции, вводятся точечные отключения света.