"Ночь была сложной": Гуменюк сообщила детали о вражеской атаке по Одесской области

Ночью по Одесской области РФ выпустила ракеты и дроны-камикадзе.

О последствиях в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Ночь была довольно сложной не только в боевом смысле. Еще усложняли работу сил противовоздушной обороны погодные условия. Чрезвычайно сильный шторм над морем и царившая всю ночь гроза, усиливали общий визуальный эффект и усложняли работу. Действительно, враг атаковал Одесчину ракетами типа "Калибр" и дронами-камикадзе типа "шахид". Последствия атаки мы уточняем, хотя, по меньшей мере, два "Калибра" были уничтожены на подлете с моря к прибрежной зоне. Была боевая мощная работа по дронам-камикадзе, в результате чего взрывные волны, которые были в процессе боевой работы, повредили окна в двух многоквартирных домах в прибрежной зоне. К счастью, никто не пострадал. Окончательные результаты уточняем, поскольку заливало дождем, была непогода", — сказала она.

Напомним, воздушная тревога в регионе объявлена в 01:55. Через несколько минут в Одессе раздались взрывы.

В 02:05 в ОК "Юг" сообщили о работе ПВО. В 02:34 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения дронов "Shahed". В 02:52 в Одессе снова был слышен взрыв, в Воздушных Силах сообщили о работе ПВО. Почти в три утра объявили отбой воздушной угрозы.