Ночь интенсивных обстрелов на Днепропетровщине: в город прилетели 120 реактивных снарядов (фото)

В результате обстрела пострадал один человек, его госпитализировали.
В ночь на 9 августа российская армия трижды обстреляла Никополь на Днепропетровщине. Оккупанты выпустили по городу 120 реактивных снарядов из "Градов".
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В результате были повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, административные помещения и автомобили.
Пострадал 46-летний работник одного из предприятий, мужчину госпитализировали с переломом.
В Синельниковском районе под российский обстрел попала Великомихайловская община. Там есть разрушения жилья. По предварительной информации, без пострадавших.
Напомним, накануне российская армия била по Днепропетровской области ракетами Х-59 и "Градами". Под удар попали Никопольский и Криворожский районы.
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