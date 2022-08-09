Ночь интенсивных обстрелов на Днепропетровщине: в город прилетели 120 реактивных снарядов (фото)

В результате обстрела пострадал один человек, его госпитализировали.

В ночь на 9 августа российская армия трижды обстреляла Никополь на Днепропетровщине. Оккупанты выпустили по городу 120 реактивных снарядов из "Градов".

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате были повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, административные помещения и автомобили.

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Пострадал 46-летний работник одного из предприятий, мужчину госпитализировали с переломом.

В Синельниковском районе под российский обстрел попала Великомихайловская община. Там есть разрушения жилья. По предварительной информации, без пострадавших.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, накануне российская армия била по Днепропетровской области ракетами Х-59 и "Градами". Под удар попали Никопольский и Криворожский районы.

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