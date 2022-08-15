Ночь массовых атак на Днепропетровщине: Россия ударила из "Градов" и выпустила ракету Х-59 (фото)

По предварительной информации, жертв нет.
В ночь на 15 августа Россия обстреляла три района Днепропетровщины. Украинская противовоздушная оборона сбила радиолокационную крылатую ракету Х-59, которая шла в направлении Новомосковска.
Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
В Синельниковском районе зафиксировано четыре прилета из ЗРК С-300. В результате уничтожен объект социальной инфраструктуры.
В Никополе оккупанты из "Градов" произвели около 20 выстрелов по территории одного из предприятий. В результате обстрела там повреждены административное здание, водопровод, складские помещения. В одном из гаражей возник пожар.
РФ также ударила по предприятию энергетической инфраструктуры в Покровской территориальной общине. Там повреждено оборудование.
Также из ствольной артиллерии обстреляли Марганецкую общину, около 20 выстрелов по открытой территории. Без разрушений.
В Криворожском районе поздно вечером оккупанты ударили по Великой Костромке. В результате повреждены два дома, сельхозпостройки, электросети. Ночь в районе прошла спокойно.
Напомним, в ночь на 15 августа российские оккупанты снова обстреляли Славянск. Враг атаковал два микрорайона.
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