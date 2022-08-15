Ночь массовых атак на Днепропетровщине: Россия ударила из "Градов" и выпустила ракету Х-59 (фото)

По предварительной информации, жертв нет.

В ночь на 15 августа Россия обстреляла три района Днепропетровщины. Украинская противовоздушная оборона сбила радиолокационную крылатую ракету Х-59, которая шла в направлении Новомосковска.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

В Синельниковском районе зафиксировано четыре прилета из ЗРК С-300. В результате уничтожен объект социальной инфраструктуры.

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В Никополе оккупанты из "Градов" произвели около 20 выстрелов по территории одного из предприятий. В результате обстрела там повреждены административное здание, водопровод, складские помещения. В одном из гаражей возник пожар.

РФ также ударила по предприятию энергетической инфраструктуры в Покровской территориальной общине. Там повреждено оборудование.

Также из ствольной артиллерии обстреляли Марганецкую общину, около 20 выстрелов по открытой территории. Без разрушений.

В Криворожском районе поздно вечером оккупанты ударили по Великой Костромке. В результате повреждены два дома, сельхозпостройки, электросети. Ночь в районе прошла спокойно.

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Напомним, в ночь на 15 августа российские оккупанты снова обстреляли Славянск. Враг атаковал два микрорайона.

Карта войны на 15 августа: линия столкновения на юге - под обстрелами танков и ракетных систем

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