"Ночь может быть тяжелой": главы ОВА предупредили об угрозе ракетных ударов в ночь на 15 июня

Украинцев призывают в случае опасности находиться в укрытиях.

В Украине в ночь на 15 июня возможен массированный ракетный обстрел. Украинцев призывают реагировать на сигналы воздушных тревог.

Об этом сообщили главы Днепропетровского ОВА Сергей Лысак, Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Руководители Днепропетровской и Харьковской области предупредили, что ночью существует большая угроза ракетных ударов. Они подчеркивают, что ночь может быть тяжелой.

"Ночь может быть тяжелой. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – написал Лукашук.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупанты могут нанести ракетные удары по гражданской инфраструктуре.

"Вниманию харьковчан и жителей области: не игнорируйте сигналы тревоги. Ведь враг не прекращает терроризировать мирное население, ежедневно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Во время воздушной тревоги старайтесь максимально находиться в укрытиях и местах безопасности", — предупредил он.

Мониторинговые телеграмм-каналы пишут, что Россия подняла в воздух 5 бортов ТУ-95мс и 2 борта ТУ-22М3. В Украине воздушную тревогу могут объявить после 1:00.

Напомним, российская террористическая армия в ночь на 14 июня атаковала Одессу ракетами "Калибр". Оккупанты запустили по городу четыре ракеты, две из которых удалось сбить.

Кроме того россияне обстреляли Краматорск в Донецкой области. Они попали по жилым домам. Там из-под завалов достали женщину.

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