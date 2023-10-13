Ночь очень жаркая, четвертые сутки продолжаются ожесточенные бои: начальник МВА о ситуации в Авдеевке

По словам Барабаша, россиян очень много, они "лезут как тараканы".

Уже четвертые сутки в Авдеевке Донецкой области крайне тяжелая ситуация. Оккупанты усилили обстрелы и пытаются наступать вперед с помощью бронированной техники.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Четвертые сутки продолжаются бои. Ожесточенные и действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. (Россияне - ред.) лупят из всего, что у них есть. Активно работает вражеская авиация. Несколько авиаракетных ударов было по городу", – отметил Барабаш.

По его словам, вражеские штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью. Для наступления оккупанты используют бронированную технику, идут колоннами, и "очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежие силы".

"Лезут, как тараканы, очень много", – сказал глава военной администрации.

Он объяснил, что РФ хочет взять Авдеевку в окружение. Для этого оккупанты сосредоточили силы на ударах с флангов с севера и с юга.

Эвакуация

По словам Барабаша, несмотря на обстрелы, власти пытаются осуществлять эвакуацию, ведь в городе до сих пор есть гражданские.

"Пытаемся обеспечивать эвакуацию. Если у людей есть желание и хотят уже ехать, то пытаемся находить щели в этих обстрелах", – сказал глава военной администрации.

Он уточнил, что логистика в Авдеевке очень усложнена. В настоящее время власти прекратили поставки продуктов питания и гуманской помощи. Однако уверяет, что пока в Авдеевке хватает продуктов питания, лекарств и средств гигиены.

"За минувшие сутки мы имеем одного погибшего и четырех раненых. И двое гражданских — под завалами. Скорее всего, они погибли", — добавил он.

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

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