"Ночь прошла очень неспокойно": Гуменюк рассказала об атаке захватчиков

Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные дроны типа "Shahed".

О последствиях рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Ночь прошла очень неспокойно. На фоне очень сложных погодных условий, на фоне мощной грозы над Черным морем враг применял несколько волн дронов-камикадзе типа "Шахид", направляя их с использованием особенностей местности, заходили они на удар со стороны Черного моря для усложнения их обнаружения. Добавлялись ветер, гром, молния, и все эти природные эффекты враг пытался использовать в свою пользу, но преимущество снова было на стороне сил обороны, силы ПВО отработали достаточно мощно, около 10 "шахидов" были уничтожены в нашей зоне ответственности. Есть попадание в Криворожском районе. Там есть пострадавшие предприятия и ранен гражданский. Пострадали гражданские предприятия", — сказала она.

Гуменюк также объяснила, мешает ли непогода работе "шахидов".

"Мы еще изучаем этот вопрос, но однозначно было осложнение в работе противовоздушной обороны. "Шахиды" слышно, в частности, и по звуку. Возможно, они хотели спрятать этот коварный звук за грозой, молнией и громом. Но отработали мощно и все, что было направлено на Одесчину и Николаевщину, уничтожены, попаданий не допустили", — уточнила она.

Напомним, ночью против 14 июля из-за угрозы атаки баллистики воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Захватчики атаковали Днепропетровщину беспилотниками, есть попадания в Кривом Роге.