Ночь прошла спокойно: в Харьковской ОГА рассказали о ситуации в регионе

Ночь прошла спокойно: в Харьковской ОГА рассказали о ситуации в регионе

Российские оккупанты 29 раз нанесли удары по областному центру.

Ночь против 19 марта в Харькове прошла сравнительно спокойно: за сутки российские оккупанты стреляли 29 раз.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, речь идет об артиллерийских, минометных ударах, обстрелах из реактивных систем залпового огня.

"Вооруженные Силы Украины бдительности не теряют и сохраняют полную готовность к обороне. Мужественно держат позиции на Изюмском направлении, где враг не оставляет попыток наступления. Но все попытки наша армия отвергает, потому что "курсанты", которых присылают россияне, не выдерживают и часа боя с нашими защитниками", — говорится в сообщении главы региона.

Как сообщалось, жители Харькова требуют избавиться от всего, что связывает город с Россией, в частности, речь идет и о названиях улиц. Так, ученый совет университета Каразина лишил звания "Почетного доктора" ректора Московского вуза Виктора Садовничего. Кроме того, изъять из названия слово русский требует коллектив Харьковского академического драматического театра имени Пушкина.

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