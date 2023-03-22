"Ночь российского террора": Зеленский отреагировал на атаку российских дронов

Президент подчеркнул, что успех ВСУ "на земле и в небе реально приближает мир".

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку дронов-камикадзе армии Российской Федерации, подчеркнул, что Кремль не стремится к миру. Именно поэтому следует усилить глобальное давление на Москву.

Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.

"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары", — говорится в сообщении Зеленского.

Президент подчеркнул, что успех ВСУ "на земле и в небе реально приближает мир". Тем временем давление на Россию, в частности, санкционное, говорит глава государства, поможет вернуть стабильность.

"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Устава ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", — подытожил украинский лидер.

Ночная атака дронами

Ближе к полуночи в городах Украины начали объявлять воздушную тревогу , было предупреждение об атаке Shahed. По данным Генштаба, силами ПВО было уничтожено 16 из 21 запущенного беспилотника.

В Киевской области русская армия повредила гражданский объект. На месте попадания вспыхнул пожар, его уже потушили спасатели. Погибли три человека, семь — ранены.

Российская армия также атаковала Житомирскую область беспилотниками. В результате удара поврежден объект инфраструктуры. Силам ПВО удалось сбить три дрона.

также в Хмельницком слышны звуки взрывов. В ОВА сообщили, что попаданий и «прилетов» на территории общины не зафиксировано. Была результативная работа сил ПВО.

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