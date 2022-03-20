Ночь в Киеве прошла спокойно: какая сейчас ситуация в столице

Ночь в Киеве прошла спокойно: какая сейчас ситуация в столице

Работает инфраструктура и заведения, предоставляются коммунальные услуги.

В Киеве ночь на 20 марта прошла спокойно.

Об этом сообщает КГГА.

"По завершении комендантского часа город продлевает жить в режиме военного времени. Работает инфраструктура города, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Предоставляются все коммунальные услуги. В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные и зоомагазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы и другие заведения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для сообщения левого и правого берега сегодня будут работать Северный и Дарницкий мосты. Возобновляют работу мини-ярмарки и столичные рынки.

В КГГА добавили, что в столице продолжает работу гуманитарный штаб, накапливающий запасы продовольствия и обеспечивающий медикаментами и продуктами первой необходимости одиноких людей пожилого возраста, людей с инвалидностью, одиноких матерей с маленькими детьми. Киев передает гуманитарную помощь пострадавшим от врага городам. В частности, это продукты питания, лекарства и одежда.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 25-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 20 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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