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Ночь в Соледаре была "горячей": Россия бросила чуть ли не все силы на Донбас и наступает

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
4821
Время на прочтение
1 мин
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Ночь в Соледаре была "горячей": Россия бросила чуть ли не все силы на Донбас и наступает

Фото: Associated Press

Наши бойцы пытаются удержать оборону.

Ночь в Соледаре была "горячей", продолжались бои. Россия бросила едва ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Наши бойцы смело пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет", — написала она.

Между тем, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что российские захватчики, вероятно, смогли захватить весь Соледар, однако это не означает неизбежное окружение Бахмута.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что агрессорка Россия могла потерять под Бахмутом и Соледаром в Донецкой области до 20 тысяч солдат.

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Дата публикации
Просмотры
4821
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