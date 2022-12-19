Ночь взрывов и пожаров: какие регионы Украины находились под атакой иранских дронов

После небольшой паузы российские войска снова начали атаковать иранскими дронами-камикадзе "Шахед".

Почти всю ночь в Киеве и большинстве центральных регионов Украины продолжалась воздушная тревога — Россия нанесла массированный удар по иранским дронам-камикадзе. Украинская ПВО сбила 30 из 35 вражеских беспилотников над Украиной этой ночью, сообщили в воздушных силах.

Атака на Киевщину

В ночь на 19 декабря Киев и область подверглись мощной атаке дронов иранского производства. По столице ударили 20 БПЛА Shahed, 15 из них удалось сбить. Столица пережила несколько волн атак беспилотников. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

"Все службы работают на местах. Детальнее — позже", — отметил мэр.

По данным Киевской городской военной администрации, столица выдержала несколько волн атак иранских "Шахедов".

Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

"В воздушном пространстве Киева зафиксировали более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15", — заявили в КМВА.

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В результате ночной атаки дронами в Киевской области также повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщил глава области Алексей Кулеба, предварительно трое раненых, людям оказывают помощь.

"Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов. Более подробно позже", — добавил Кулеба.

"ДТЭК Киевские электросети" анонсировал экстренные отключения света из-за ночной атаки россиян. Графики стабилизационных ограничений электроэнергии пока не действуют.

Атака на Днепропетровщину

Россия ночью атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе (два удалось сбить), тяжелой артиллерией и "Градами".

Обстреляли города и села в трех громадах: Красногригоровской, Мировской и Марганецкой. Прошло без пострадавших, но всюду много разрушений.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

На южном направлении ночью ПВО также сбила беспилотники

В ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали ударными дронами типа Shahed и юг Украины. По враждебным объектам отработали силы противовоздушной обороны.

"На южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 10 "Шахедов"", — говорится в сообщении Объединенного командования "Юг".

Фото: Associated Press

Чем опасны БПЛА

Во-первых, их миниатюрные размеры, низкая скорость и пластиковый корпус позволяют избегать обнаружения традиционными зенитными датчиками. Во-вторых, малые дроны относительно недорогие. Способность небольших БПЛА координировать свои действия и выбирать цели позволяет проводить масштабные атаки с быстрым принятием решений и точными параметрами взрыва. Благодаря быстро развивающейся интеграции со штучным интеллектом, эти рои становятся все мощнее.

В последнее время враг начал запускать дроны-камикадзе по Украине в темное время суток, чтобы усложнить их ущерб. Днем их можно сбивать даже со стрелкового оружия.

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какое самое эффективное средство против дронов ночью. По словам спикера, лучше всего с дронами-камикадзе справляются системы противовоздушной обороны, которые имеют радиолокационные станции.

Шахедов из Крыма больше не будет, Россия сменила место запуска иранских дронов

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