Ночная атака армии РФ на Украину: в Генштабе рассказали о количестве уничтоженных дронов

В ночь на вторник, 20 июня, российские оккупационные войска нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба.

По предварительной информации, оккупанты запустили 30 иранских беспилотников "Shahed". Силы ПВО сбили 28 дронов.

Ночью во время воздушной тревоги по Запорожью и окрестностям оккупанты РФ применили семь ракет С-300.

За прошедшие сутки российская армия применила четыре крылатых ракеты "Калибр" и 4 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131". Все восемь воздушных целей были уничтожены.

Ночная атака по Украине

Ночью против 20 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, мониторинговые каналы сообщали о возможной атаке вражескими беспилотниками.

В ряде областей раздались взрывы. В частности, в Запорожье и Львове. Утром стало известно, что оккупанты нанесли удар по Львовщине. Попадание произошло в объект критической инфраструктуры.

Также силы ПВО обнаружили и уничтожили вокруг Киева почти два десятка враждебных целей. К слову, это лишь вторая атака по иранским дронам по Киеву с начала июня.

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