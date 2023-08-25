Ночная атака армии РФ: сколько ракет и дронов удалось уничтожить силам ПВО

Ночью 25 августа российская армия нанесла удары ракетами и беспилотником по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили все пять целей противника.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что россияне атаковали ракетами воздушного и морского базирования по акваториям Черного и Азовского морей. ПВО сбило их в пределах Одесской области.

В направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря", — говорится в сообщении.

Также был зафиксирован пуск одного ударного беспилотника типа "Shahed 136" из направления Приморско-Ахтарск. Его ликвидировали в Днепропетровской области.

Между тем спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что на южном направлении была серьезная активность авиации. По его словам, "многие самолеты, воздушные цели в последнее время — как и близки к линии разграничения, так и в акваториях морей".

Вчера армия РФ проводила определенные мероприятия в море. В частности, работала тактическая авиация.

"Самолеты Су-34, которые и выпустили две ракеты Х-59 в сторону южных областей. Х-59 — управляемая авиационная ракета. Ею можно управлять, там есть разные модификации. Две такие ракеты были выпущены из самолетов Су-34, которые направились сначала в сторону Николаевской, затем направились в Одесскую область. Под этот обстрел и под авиационную активность был скрыт выпуск ракет "Калибр". Также две ракеты. Их запустили с Азовского моря с нового ракетного корабля, которые тоже направились в сторону южных областей", — рассказал Игнат.

Как сообщалось, ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В частности, в Одесской области прогремели взрывы. В Воздушных силах сообщили, что сработало ПВО.

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