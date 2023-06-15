Ночная атака армии РФ: сколько ракет и дроны сбила ПВО, где есть попадание

Три ракеты ударили в Днепропетровской области.

Ночью 15 июня — с 00:20 до 04:30, российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-11/Х-555, а также ударными дронами "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 22 цели.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Россияне совершили четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс. Одну из ракет удалось уничтожить. Впрочем, другие попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.

Иранские дроны русские войска запускали с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

"Кроме того, уничтожен враждебный БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении", — добавили в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 15 июня в ряде регионов Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу. Армия РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Взрывы раздались во многих регионах.

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