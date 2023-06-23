Ночная атака армии РФ: в ВСУ назвали главную цель удара россиян и количество уничтоженных ракет

Большинство целей было уничтожено в Хмельницкой области.

Ночью 23 июня 2023 года армия Российской Федерации нанесла удары по Украине с самолетов стратегической авиации. Атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Уничтожены 13 крылатых ракет.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что россияне совершали пуски около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

"Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной. Большинство — в Хмельницкой области", — говорится в сообщении.

Кроме того, силы ПВО уничтожили разведывательную БПЛА не установленного типа.

Воздушная тревога ночью 23 июня

Около 02.30 в Украине в очередной раз ночью объявили воздушную тревогу. Тогда "покраснела" вся Украина. Сообщалось о запусках ракет. В частности, о движении целей на запад Украины.

В Сети сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Информацию также подтвердили в ОВД. Впоследствии стало известно, что в области сработали силы ПВО.

Утром 23 июня в Одесской и Житомирской областях зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа. Именно в этих двух областях была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Запорожье прозвучало несколько взрывов. По предварительной информации, производился обстрел из С-300 с оккупированной территории области. "Тревога" в регионе была объявлена в 23:42 22 июня. Она продолжалась до 03:41.

Читайте также: