Ночная атака армии РФ: в ВСУ рассказали, куда россияне направили "Кинжалы" и дроны

Ночью против 22 июня российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами "Shahed-136/131". Ночная атака армии РФ была ориентирована на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что из бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря российские военные совершили запуск трех крылатых ракет Х-22. А из МиГ-31К россияне выпустили три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал".

Кроме того, были зафиксированы пуски четырех иранских "Shahed". Три дрона уничтожила противовоздушная оборона.

"К счастью, ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении Командования.

Атака армии РФ ночью 22 июня

Ночью во многих регионах страны была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщали, что существует угроза применения баллистического вооружения, а также ракет. Их россияне запускали акватории Азовского моря.

В Днепропетровской области во время "тревоги", которая длилась с 01:01 до 01:59,раздались взрывы. Власти Кривого Рога сообщили об опасности. Утром стало известно, что РФ нанесла удары ракетами о районе. оккупанты попали по жилому сектору. Есть повреждения домов и хозяйственных построек.

В Одесской области дважды объявляли воздушную тревогу. В области сработали силы ПВО, которым удалось сбить три беспилотника "Shahed". Также один дрон попал в складское помещение.

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