Ночная атака беспилотниками: Гуменюк рассказала о новой тактике врага

В Украине ночь на пятницу, 30 июня, была напряженной, потому что во многих областях звучала воздушная тревога. В этот раз оккупанты во время атаки использовали другую тактику, ведь иранские беспилотники заходили севернее.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

"Ночь была напряженной. Многие регионы на юго-востоке страдали от воздушных тревог и атак. Силы противовоздушной обороны уничтожили один ударный беспилотник, который неосторожно приблизился к нашей зоне ответственности. Тактика была на этот раз несколько иная. "Shahed" заходили севернее, а не с восточного. побережье Азовского моря. Очевидно, враг пытается найти способ поражения – максимально удаленный от нашей противовоздушной обороны. Но сработали метко", — подчеркнула представитель ВСУ.

По словам Гуменюк, обломки сбитых дронов нанесли определенный ущерб. В частности, возник пожар на кровле одного из зданий в Николаеве, а на открытой территории горела трава. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Впрочем, оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы. Было ранено гражданское лицо: 72-летняя женщина в очень тяжелом состоянии доставлена в больницу.

"В течение ночи обстрелян в нашей зоне ответственности 47 раз правый берег, а также Очаковское направление. Это говорит, что враг пытается максимально давить там, где опасается продвижения Сил обороны", — добавила Гуменюк.

Ночная атака РФ

Поздним вечером 29 июня российские войска запустили в направлении Украины дроны-камикадзе Shahed. Угроза применения ударных БПЛА была в Запорожской и Днепропетровской областях.

После полуночи в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на юго-востоке страны работает ПВО. В тот момент воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

Впоследствии в Запорожье и Николаеве раздались взрывы. Сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.

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