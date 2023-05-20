Ночная атака беспилотниками на Киев: в ВСУ рассказали, сколько дронов сбили силы ПВО

Россияне направили все дроны на Киев и область.

После полуночи 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed-136/131". Их направили на Киевскую область. Все беспилотники были уничтожены.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Все (18 беспилотников, летевших на Киевскую область — Ред.) — уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил", — говорится в сообщении.

Кроме того, в конце минувших суток, 19 мая, на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две ударные дроны типа "Shahed", а на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" уничтожен разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР" .

"В течение прошлых и текущих суток тактической авиацией Воздушных Сил совершено до 30 самолетных вылетов на огневое поражение и истребительное авиационное прикрытие", — добавили в командовании.

Воздушная тревога ночью 20 мая

После полуночи в разных регионах Украины сообщили о воздушной тревоге. В частности, в Киеве и области об опасности объявили в 00:41. Тревога продолжалась 2 часа. 20 мин — до 03:01.

Во время воздушной тревоги звуки взрывов раздались в Киевской и Черниговской областях. В частности, в Киевской ОВ предупредили об угрозе атаки БПЛА и отметили, что в регионе работает ПВО.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко проинформировал о пожаре в Днепровском районе столицы. Возгорание возникло в результате падения обломков сбитых дронов. По его словам, пожар произошел на крыше 9-этажки в одном из столичных жилых комплексов.

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