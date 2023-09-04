Ночная атака беспилотниками на Одесскую область: ПВО сбила 17 ударных дронов, есть попадания (фото)

Российские оккупанты ночью 4 сентября в очередной раз атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Украинские военные сбили 17 дронов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, оккупанты терроризировали область 3,5 часа. ВСУ уничтожили 17 ударных беспилотников. Однако есть и попадания.

"В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков в результате ущерба возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. По состоянию на семь часов огонь ликвидирован", — рассказал Олег Кипер.

ВСУ сбили 17 дронов окупантов

Во время атаки дронами были и попадания.

Он также особо добавил, что во время опасности очень важно находиться в укрытии.

На местах работают чрезвычайники

“Благодарю сознательных жителей Измаильского района. Погибших и пострадавших в результате ночного налета нет. На месте продолжают работу все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления россиян”, — подчеркнул глава Одесской ОВД.

Напомним, что российские оккупанты пытались высадиться в северо-западной части Черного моря.

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