Ночная атака беспилотниками по Хмельницкой области: в ОВА сообщили последние детали "прилета"

Пострадал не менее 21 человек.

Российские оккупанты ночью 13 мая атаковали беспилотниками Хмельницкую область. Число пострадавших возросло до 21 человека, из которых двоих пострадавших госпитализировали. Есть много повреждений в населенных пунктах, расположенных близко к месту удара.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВО.

"Сегодня враг в очередной раз атаковал Хмельнитчину ударным дроном, попав в один из объектов критической инфраструктуры области, расположенный вне населенных пунктов", — сообщил первый заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Трюнин.

По его словам, в населенных пунктах, что вблизи эпицентра удара, мощными взрывными волнами в ряде гражданских объектов выбиты окна, двери и избило крыши. Кроме того, повреждены учебные, медицинские и культурные заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

"На месте атаки работают спецслужбы, проводится оценка нанесенного ущерба и происходит предварительная подготовка для восстановления поврежденного имущества", — говорится в сообщении.

Ночная атака РФ по Хмельнитчине

Жители Хмельницкого ночью 13 мая во время воздушной тревоги, державшей около четырех часов, сообщили о взрывах. Их впоследствии подтвердили местные власти.

Стало известно, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры. Он расположен вне населенных пунктов. На месте "прилета" возник сильный пожар.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин после отмены "тревоги" сообщил, что жители областного центра могут слышать взрывы и после отбоя.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска ударили по Хмельнитчине четырьмя дронами. Именно их не удалось сбить ПВО. К слову, ночью по Украине выпустили 21 беспилотник, 17 из которых удалось уничтожить.

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