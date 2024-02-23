Ночная атака беспилотниками по Украине: какие города оказались под ударом и где раздавались взрывы

Ночью, 23 февраля, россиян снова совершили атаку по мирным городам Украины.

Об этом сообщил Генштаб.

"Российские оккупанты атаковали Украину, применив ракеты и БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

"Противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - Крым), тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донечина). Противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-2 Противовоздушной обороной уничтожено 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей", - отметили в Воздушных силах Украины.

Напомним:

В ночь на 23 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одесскую область и Днепр с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские оккупанты запустили по Одессе ударные дроны типа "Shahed-131/136" и ракеты типа Х-31П и Х-22.

"Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — добавил Кипер.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оккупанты запустили по региону дроны типа "Shahed". Произошло попадание по многоэтажке в Днепре.

"Известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семеро — госпитализированы", — сказал он.

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