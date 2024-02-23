Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака беспилотниками по Украине: какие города оказались под ударом и где раздавались взрывы

Ночная атака беспилотниками по Украине: какие города оказались под ударом и где раздавались взрывы

Последствия удара по Одессе

ПВО сбила 23 дрона.

Ночью, 23 февраля, россиян снова совершили атаку по мирным городам Украины.

Об этом сообщил Генштаб.

"Российские оккупанты атаковали Украину, применив ракеты и БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

"Противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - Крым), тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донечина). Противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-2 Противовоздушной обороной уничтожено 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей", - отметили в Воздушных силах Украины.

Напомним:

В ночь на 23 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одесскую область и Днепр с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские оккупанты запустили по Одессе ударные дроны типа "Shahed-131/136" и ракеты типа Х-31П и Х-22.

"Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — добавил Кипер.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оккупанты запустили по региону дроны типа "Shahed". Произошло попадание по многоэтажке в Днепре.

"Известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семеро — госпитализированы", — сказал он.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация