Ночная атака беспилотниками по Украине: какие города оказались под ударом и где раздавались взрывы

ПВО сбила 23 дрона.
Ночью, 23 февраля, россиян снова совершили атаку по мирным городам Украины.
Об этом сообщил Генштаб.
"Российские оккупанты атаковали Украину, применив ракеты и БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.
"Противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - Крым), тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донечина). Противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-2 Противовоздушной обороной уничтожено 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей", - отметили в Воздушных силах Украины.
Напомним:
В ночь на 23 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одесскую область и Днепр с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские оккупанты запустили по Одессе ударные дроны типа "Shahed-131/136" и ракеты типа Х-31П и Х-22.
"Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — добавил Кипер.
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оккупанты запустили по региону дроны типа "Shahed". Произошло попадание по многоэтажке в Днепре.
"Известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семеро — госпитализированы", — сказал он.
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