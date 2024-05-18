Ночная атака беспилотниками по Украине: какие регионы оказались под ударом и где раздавались взрывы

Ночью оккупанты снова атаковали Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" выпустили из районов Приморско-Ахтарск и Курск – РФ.

"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "Шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что власти рассказали подробности ударов россиян ударными беспилотниками по Харькову.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили ракетами по предприятию в Донецкой области, в результате чего пострадали шахтеры.

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