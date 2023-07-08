Ночная атака беспилотниками: в ВСУ рассказали о количестве сбитых дронов и попадания

Попадание зафиксировано в Днепропетровской и Кировоградской областях.

В ночь на субботу, 8 июля, Российская Федерация атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили пять дронов. Впрочем, есть "прилеты".

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что оккупанты атаковали беспилотниками с юго-восточного направления из города Приморско-Ахтарск Краснодарского края.

"В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожено пять ударных БпЛА "Shahed-136/131". Часть ударных БпЛА не удалось перехватить", — сообщили в Командовании.

Так, дроны попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях. Предварительно обошлось без жертв.

Воздушная тревога ночью 8 июля

Из-за угрозы применения РФ дронов, С-300 и "Искандеров" в Украине была объявлена воздушная тревога. Сирены начали раздаваться после полуночи. В некоторых областях, как в Кировоградске, тревога продолжалась почти пять часов.

Войска РФ ударили беспилотниками по Кривому Рогу Днепропетровской области. Россияне попали по сельскохозяйственному предприятию. Возник пожар. Ранение получил один человек.

Также русская армия атаковала Кировоградскую область дронами. Сработали силы противовоздушной обороны. Прошло без пострадавших.

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