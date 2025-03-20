Ночная атака БпЛА на Саратовскую область: что потеряли россияне (спутниковые снимки)

Противник, вероятнее всего, понес большие потери вследствие мощного налета и последующей детонации.
На Энгельсе Саратовской области в результате удара дронов россияне потеряли ракеты, в том числе Х-101. Количество будет понято впоследствии.
Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
"На этом аэродроме хранят больше ракет, которые использует стратегическая авиация для ударов по Украине", — акцентировал он.
Как сообщает ASTRA, в Энгельском районе Саратовской области был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава района Максим Леонов в своем телеграм-канале.
Ранее губернатор Роман Бусаргин назвал сегодняшнюю атаку самой массовой с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, ночь 20 марта оказалась очень "горячей" в России. Неизвестные беспилотники атаковали Саратов и Энгельса.
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