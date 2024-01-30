Ночная атака БПЛА по Украине: детали о "прилетах" в областях с фото

Враг попал по гражданской инфраструктуре: зафиксированы разрушения, повреждены автомобили и ранены люди.

Под российскую атаку беспилотниками по Украине в ночь на 30 января попали Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, Киевская, Черкасская и Харьковская области. В результате атаки есть попадания и разрушения.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке по Украине.

Атака по Днепропетровщине

Ночью российские войска направили беспилотники на Криворожье, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Украинские защитники из ВК "Схід" сбили один вражеский дрон. Еще один БПЛА попал по гражданской инфраструктуре. Вспыхнул пожар, который спасатели уже погасили.

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Кроме того, оккупанты обстреляли из артиллерии Красногригорьевскую громаду на Никопольшине. Там был поврежден частный дом, три хозяйственных постройки и авто.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В то же время глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что один российский дрон был сбит на подлете к городу. Еще один попал по объекту гражданской инфраструктуры. Других обстрелов в Криворожском районе не было.

В Кривом Роге работают все службы города, больницы, социальные учреждения, коммунальный транспорт.

Разрушение на Днепропетровщине в результате российских атак / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате российских атак / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате российских атак / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Удары по Николаевщине

"Николаевщина. В ночь на 30 января российские войска в очередной раз прибегли к воздушной атаке населенных пунктов области. В результате падения обломков сбитого БпЛА в одном из районов на дороге загорелся грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника", — сообщили в ГСЧС.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 70 кв. м. Водитель грузовика с травмами госпитализирован в больницу.

Обломки дрона упали на грузовик в Николаевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Атака по Херсонщине

Силы обороны юга сообщили, что во время ночной атаки беспилотниками вражеские дроны были направлены по восточному побережью Азовского моря по юго-восточным и центральным областям Украины.

Силами подразделений ПВО в течение почти трех часов напряженной боевой работы было уничтожено пять беспилотников типа Shahed-131/136.

К сожалению, в Херсонской области есть попадание в агропредприятие. Вспыхнул пожар, который уже потушен. Масштабы разрушений уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

Охваченное огнем помещение в результате атаки дронами по Украине / Фото: Силы обороны юга Украины

Атака по Киевщине

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что ночью враг атаковал область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО.

"К сожалению, в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар", – говорится в заявлении.

Пожар оперативно ликвидирован. Кроме зданий, были повреждены три автомобиля.

По предварительным данным, погибших и раненых среди населения нет.

Все оперативные группы работают на месте, фиксируя последствия ночной атаки.

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Атака по Черкасской области

"Почти три часа ночью область была на тревоге. Из-за очередной вражеской атаки с воздуха", — написал в Сети глава ОВА Игорь Табурец.

Он сообщил, что на Уманщине зафиксировано попадание российского БПЛА по заброшенному сооружению. Еще один вражеский дрон был успешно уничтожен украинскими защитниками.

В обоих случаях раненых не было.

Атака по Харьковщине

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 23:25 оккупанты запустили по меньшей мере шесть дронов Shahed по городу Змиев Чугуевского района. В результате атаки было повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома.

Ранения получили мужчины в возрасте 52 и 61 год, первый – госпитализирован в состоянии средней тяжести. Второй мужчина получил помощь на месте.

Напомним, в ночь на 30 января российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Так, враг запустил 35 дронов, 15 из которых были сбиты силами ПВО.