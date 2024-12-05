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Ночная атака БпЛА, в РФ испугались ответственности за "Орешник": главные новости ночи 5 декабря 2024 года

Ночная атака БпЛА, в РФ испугались ответственности за "Орешник": главные новости ночи 5 декабря 2024 года

Ночная атака Shahed/Фото: dymka.com.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
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  • Герасимов звонил главе армии США: говорили об ударе "Орешником" по Украине Читать далее –>
  • Следом за Шольцем Украину посетит лидер немецкой оппозиции Мерц Читать далее –>

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