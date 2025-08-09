Ночная атака дронами на Харьковщине: есть раненые и разрушения

Последствия атаки на Харьковщину

В ночь на 9 августа российская армия атаковала Харьковскую область ударными беспилотниками.

В Чугуевы дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города.

«В результате обстрела БПЛА известно о двух пострадавших и повреждении многоквартирного дома. На месте работают профильные службы», — сообщила глава общества Галина Минаева.

Кроме того, под атаку дронов попала и Балаклейская община. Как рассказал начальник местной MBA Виталий Карабанов, вражеские беспилотники были направлены на центральную часть города, где зафиксировали несколько попаданий.

Одно из них пришлось на частное домовладение, другое на нежилое здание. Благодаря оперативной работе экстренных служб серьезных жертв удалось избежать. Спасатели и правоохранители продолжают работать на местах происшествия, осматривая повреждения и обеспечивая безопасность жителей.

Информация о масштабе разрушений и состоянии раненых уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа в Чугуевской общине Харьковской области прозвучала серия взрывов.

