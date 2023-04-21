Ночная атака дронами по Украине: в ВСУ сообщили о тактике врага из трех волн

В частности, оккупанты с помощью беспилотников пытались выявить украинскую ПВО и попасть в нее.

Во время атаки по Украине дронами-камикадзе в ночь на 21 апреля россияне не просто пытались попасть по объекту критической и стратегической инфраструктуры, а выискивали ПВО.

Об этом руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

Она обратила внимание на то, что оккупанты сейчас атакуют Украину дронами, ведь они дешевле ракет.

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"Очевидно, они охотились не просто на объекты критической и стратегической инфраструктуры, они выискивают силы и средства ПВО, потому что более дешевым способом, чем ракеты, они сейчас атакуют. Они экономят ракеты", — пояснила Гуменюк.

Она отметила, что в Винницкой области вражеские дроны попали в объект инфраструктуры, однако большинство БПЛА удалось сбить.

"Если минувшей ночью они атаковали с направления Азовского моря, то сейчас они выискивают разные способы и пытаются атаковать больше из других регионов: с северного направления, с северо-западного направления, северо-восточного", – рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

Она добавила, что захватчики подбирают тактику. Так, первая волна вражеских дронов обнаруживает украинскую ПВО, вторая – пытается попасть, а третья – атакует цели.

Напомним, в ночь на 21 апреля россияне запустили по Украине 10 дронов-камикадзе Shahed. Восемь из них были обнаружены и сбиты на подлете к Киеву.

Однако захватчики попали одним из дронов по Полтавскому району. В результате была разрушена гражданская инфраструктура и вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал.

Россияне коварно атаковали Украину ударными дронами-камикадзе "Шахед"

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