Ночная атака дронами по Украине: Зеленский сообщил детали и пообещал мощный ответ

Президент предупредил, что с приближением зимы россияне будут пытаться наносить больше вреда.

На ночную атаку дронами-камикадзе по Украине 3 ноября отреагировал президент Владимир Зеленский, сообщивший о результативной работе ПВО на территории десяти областей.

Об этом свидетельствует сообщение главы государства в Сети.

Зеленский сообщил, что этой ночью на Украину летели около 40 "Шахедов". Более половины вражеских целей были сбиты.

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"Наша авиация, зенитчики, мобильные огневые группы – спасибо вам, воины, за каждое сбитие! Защитники неба работали результативно на территории десяти областей – Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской", – говорится в заявлении президента.

Он поблагодарил всех за внимательность, но сообщил, что были и попадания. По предварительным данным, обошлось без жертв. Последствия атак ликвидируются.

"Харьков… Львовщина, Франковщина. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы. Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно!" – заверил Зеленский.

Зеленский показал видео после атаки дронами по Украине

Зеленский показал видео с последствиями атаки "Шахедами" по Украине

Что известно о ночной атаке беспилотниками

В ночь на 3 ноября российские войска запустили по Украине 38 дронов Shahed-136/131 и одну управляемую авиационную ракету Х-5. Силам ПВО удалось сбить 24 беспилотника, однако есть "прилеты" и ущерб от падения обломков.

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