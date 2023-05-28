Ночная атака дронами: в Житомире дали перечень пострадавших домов и сообщили о компенсации

По состоянию на 28 мая в мэрии сообщили о повреждениях по 26 адресам.

После масштабной тревоги 28 мая у Житомира есть повреждения. В основном это места общего использования многоквартирных домов. В ступенчатых пролетах вылетело стекло.

Об этом сообщили в Житомирской мэрии.

Там отметили, по закону Украины №2923-IX "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", в случае, если повреждены окна, двери в частном доме, нужно зарегистрироваться в приложении "Действие" по программе естьВосстановление.

"Ждем заседания комиссии и выделение средств", — добавили в мэрии.

В случае если повреждены места общего пользования, есть два варианта.

В Действии регистрируется любой совладелец многоквартирного дома для получения возмещения поврежденного объекта общей собственности. Заказывается экспертная оценка повреждений от юридического лица: ОСМД, или управляющая компания и обращаемся в ЦНАП для финансирования выполнения работ.

По состоянию на 28 мая в мэрии сообщили о повреждениях по следующим адресам:

Космонавтов, 56;

Тутковского, 15;

Вокзальная, 24;

Чудновская, 100;

Витрука, 47;

Площадь полевая, 15, 13;

Кибальчича, 6;

Витрука, 33;

Витрука, 57;

Витрука, 42/7;

Победы, 4;

Вокзальная, 20, 22;

Вокзальная, 24;

Бердичевская, 30, 41, 87;

Льва Толстого, 30;

Селецкая, 21;

Бердичевская, 85;

Королева, 50;

Тутковского, 15;

Кондратюка, 7;

Космонавтов, 56;

Рихтера, 46.

"Если вашего дома нет в перечне, обратитесь, пожалуйста, к управителям или председателям ОСМД. Телефон для получения консультаций: 41-39-19. Важно! Учебные заведения и учреждения здравоохранения, где есть повреждения двери и окон, работают в штатном режиме. Только учащиеся лицея № 25, которые временно учатся в лицее № 33, с завтрашнего дня будут учиться дистанционно", — добавили в мэрии.

Напомним, в ночь на 28 мая россияне совершили самый массовый за все время полномасштабной войны налет на столицу дронами камикадзе Shahed-136 в количестве 54 единиц. Эксперты отметили, что стоимость примененных по Украине дронов-камикадзе ориентировочно можно оценить в 10,5 млн. долларов.

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