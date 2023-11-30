Ночная атака дронов и ракет С-300: сколько воздушных целей сбило ПВО

Удалось сбить не все беспилотники.

В ночь на 30 ноября армия РФ атаковала Украину 20 ударными беспилотниками Shahed. Кроме того, враг устроил ракетами С-300. ПВО сбило 14 российских БпЛА.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Россияне запускали Shahed по двум направлениям: по временно аннексированному Крыму и российскому Приморско-Ахтарску.

"В результате боевой работы уничтожены 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Донетчине зенитными управляемыми ракетами С-300.

Напомним, ночью в Украине несколько раз объявлять тревогу в разных регионах. Они были связаны и с ракетной опасностью и угрозой ударов дронов.

Во время тревоги в Винницкой области работала ПВО по остаткам вражеских беспилотников. Также взрывы были слышны в Хмельницкой области.

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