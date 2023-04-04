Ночная атака дронов-камикадзе по Одесщине была одной из самых массовых с начала войны — эксперт

Эффективность налета с учетом одного странного прилета составляла менее 20%.

Атака в ночь на 4 апреля дронов-камикадзе Shahed-136 по Одесской области, вероятнее всего, была одним из самых массовых налетов беспилотников с начала войны.

Такое мнение высказал военно-политический эксперт Александр Коваленко.

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По его словам, было применено 17 дронов, из которых – 14 сбили силы ПВО. Эффективность налета, с учетом одного странного прилета , составляла менее 20%.

"Напомню, что эффективность налета высчитывается не только посредством банального процентного соотношения сбитых и не сбитых, но и посредством результативности — критичности нанесенных повреждений. Один из прилетов, мягко говоря, вообще в очень странное место пришелся", — отметил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что, несмотря на массированность налета вражеских дронов, силы ПВО отработали "на грани своих возможностей".

Ночная вражеская атака дронов на Одессу и область

Напомним, около полуночи 4 апреля 2023 годав Одессе раздался ряд взрывов. Мониторинговые паблики сообщили об угрозе атаки беспилотниками. Представители власти позже заявили, что продолжается боевая работа и возможна вторая волна атаки дронов.

По информации Воздушных сил, ночью 4 апреля 2023 года российские военные атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" . Вероятно, заполоскали из района восточного побережья Азовского моря.

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