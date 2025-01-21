Ночная атака дронов на Киевщину: в КОГА рассказали о последствиях

Продолжаются восстановительные работы на поврежденных участках. Оперативные службы производят осмотр местности для выявления и ликвидации последствий ночной атаки.

В ночь на 20 января Киевщина снова оказалась под ударами вражеских беспилотников.

Тревога продолжалась почти 8 часов, сообщил и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник.

Благодаря работе сил ПВО удалось уничтожить несколько враждебных целей. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших у населения нет.

Впрочем, обломки сбитых дронов повредили частный дом и автомобиль в одном из населенных пунктов области. В доме выбиты окна, повреждены крыша, а также оборудование уличной электросети.

Продолжаются восстановительные работы на поврежденных участках. Оперативные службы производят осмотр местности для выявления и ликвидации последствий ночной атаки.

Николай Калашник подчеркнул, что, несмотря на постоянные атаки, Киевщина держится благодаря слаженной работе оборонных сил и служб.

Напомним, во время российской атаки на Киев 18 января погибла молодая семейная пара Алексей и Светлана, проживавших в Хмельнике Винницкой области. Они приехали в столицу по делам.