Ночная атака дронов на юг Украины: Гуменюк рассказала о последствиях

Ночью в пятницу, 8 сентября, россияне пытались атаковать юг Украины. Оккупанты выпустили беспилотники по Одесской и Николаевской областях.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Украинские защитники уничтожили 16 "Shahed-136/131": два беспилотника сбили над Николаевщиной и 14 над Одесщиной. Попадания дронов не зафиксировано.

"Есть, к сожалению, последствия боевой работы. Обломками сбитого беспилотника было повреждено нежилое здание и произошло возгорание сухой травы, но пожар оперативно ликвидирован. Никто не пострадал", — подчеркнула Гуменюк.

Ночная атака дронов

Поздним вечером 7 сентября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Украину летит несколько групп дронов Shahed. Оккупанты запустили их Чауды, что в аннексированном Крыму и русском Приморско-Ахтарске.

Поздние ПС сообщили, что групп ударных БпЛА приближается к устью Дуная и Одессе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер просил людей находиться в Укрытиях.