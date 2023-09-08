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Ночная атака дронов на юг Украины: Гуменюк рассказала о последствиях

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Ночная атака дронов на юг Украины: Гуменюк рассказала о последствиях

Представитель ОК "Юг" Наталья гуменюк. ФОТО: Natalia Humeniuk/Facebook

Уничтожено 16 дронов.

Ночью в пятницу, 8 сентября, россияне пытались атаковать юг Украины. Оккупанты выпустили беспилотники по Одесской и Николаевской областях.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Украинские защитники уничтожили 16 "Shahed-136/131": два беспилотника сбили над Николаевщиной и 14 над Одесщиной. Попадания дронов не зафиксировано.

"Есть, к сожалению, последствия боевой работы. Обломками сбитого беспилотника было повреждено нежилое здание и произошло возгорание сухой травы, но пожар оперативно ликвидирован. Никто не пострадал", — подчеркнула Гуменюк.

Ночная атака дронов

Поздним вечером 7 сентября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Украину летит несколько групп дронов Shahed. Оккупанты запустили их Чауды, что в аннексированном Крыму и русском Приморско-Ахтарске.

Поздние ПС сообщили, что групп ударных БпЛА приближается к устью Дуная и Одессе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер просил людей находиться в Укрытиях.

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Дата публикации
Просмотры
1291
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