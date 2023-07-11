Ночная атака дронов: в ВСУ рассказали о целях ударов по Одесской области

Два дрона попали в административное здание припортового сооружения.

Российская атака беспилотниками, которую оккупанты ночью против 11 июля нанесли по Одесской области, была направлена на портовую инфраструктуру, чтобы сорвать "зерновое соглашение".

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

По ее словам, два дрона попали в административное здание припортового сооружения. Обломки сбитых беспилотников упали в терминалы. В частности, в зерновой.

"Атака явно была направлена именно на портовую инфраструктуру. Там, где скопление зернового терминала, соответствующих мест хранения зерна. Учитывая шантажи террористов о том, что они хотят прервать "зерновое соглашение", в принципе все понятно и оправдано", — сказала Гуменюк.

В зоне ответственности ОК "Юг" сбили 22 дрона-камикадзе, сообщила представитель ВСУ. Человеческих потерь в результате ночной атаки армии РФ нет.

"Есть незначительные устраняющиеся разрушения. Все пожары, возникшие вследствие попадания и падения обломков, были оперативно ликвидированы", — сказала Гуменюк.

Ночная атака дронами

Ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе применения врагом ударных БПЛА. В Одесской области были слышны взрывы. Сирены в регионе прозвучали в 02:36. Тревога продолжалась до 04:10.

В ОК "Юг" сообщили, что враг атакует юг Украины: продолжается работа ПВО. Людей просили находиться в укрытиях.

Уже в 03:36 воздушная тревога была объявлена в Киевской области. Была угроза применения врагом ударных БПЛА. Впоследствии стало известно, что на подступах к столице работает ПВО.

После окончания тревоги, продолжавшейся до 05:27, в КМВА проинформировали, что все двигавшиеся в направлении Киева воздушные цели уничтожены ПВО. Отмечается, что враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ.

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