Ночная атака дронов вызвала авиаколлапс в Москве: эксперт объяснил, что это означает

Москва / © Associated Press

Ночная атака беспилотников на Россию привела к временному закрытию воздушного пространства над Москвой. Это привело к массовым сбоям в гражданской авиации. Этот эпизод, включая задержку самолета премьера Армении, эксперты называют лишь «видимой частью» более широкого авиационного коллапса.

В частности, об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап для «24 Канала».

К слову, во время очередной ночной атаки дронов по территории России в небе над Москвой были введены временные ограничения, которые сразу отразились на работе аэропортов.

Одним из самых заметных эпизодов стала ситуация с самолетом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который был вынужден долго кружиться в ожидании разрешения на посадку.

Коллапс далеко за пределами одного рейса

Константин Криволап подчеркнул, что инцидент с армянским премьером является лишь верхушкой айсберга. Настоящим свидетельством системных проблем стал масштабный сбой в графиках, отмена и задержка многих гражданских рейсов в московском авиаузле.

«Говорят, что это сейчас самый мощный коллапс, а воздушная тревога была более 5-6 часов, и за это время сделали очень много отмен рейсов», — отметил Криволап.

По его словам, решающими факторами в таких атаках является не только количество запущенных беспилотников, но, прежде всего, точность ударов и истощение российской противовоздушной обороны (ПВО).

Вопросы эффективности ПВО

Российская сторона традиционно заявляет о «100-процентном перехвате» всех целей. Однако эксперт скептически относится к таким публичным заявлениям.

«Россияне заявляют, что 100% сбивают. Я в это, честно говоря, не очень верю. Мы ожидаем официальных подтверждений», — подчеркнул Криволап.

Добавляет, что окончательные выводы по эффективности атаки и ее реальным последствиям для России будут сделаны только после получения подтверждений о местах падения обломков и возможных поражениях объектов. Именно эти данные могут показать, насколько ощутим был удар и насколько истощена российская ПВО.

Напомним, в ночь на 11 декабря дроны атаковали Великий Новгород в России, где вспыхнул пожар на химзаводе ПАО «Акрон», который производит удобрения и промышленные продукты.

Из-за ночной атаки дронов на Москву и Подмосковье 11 декабря самолет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не смог приземлиться в российской столице и был вынужден идти на запасной аэродром.