Ночная атака: Гуменюк рассказала, каким маршрутом двигались беспилотники

Сегодня ночью, 29 января, кафиры выпустили по Украине ударные дроны. Над Николаевщиной ПВО сбила четыре "Шахеда".

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ночь прошла довольно беспокойно, как и предыдущая, потому что враг не прекращает своей агрессии, не прекращает обстрелы. К сожалению, продолжает применение и баражирующих снарядов. Этой ночью произошла очередная дроновая атака, в том числе и на южные регионы. Враг направил беспилотники по маршруту, который ему больше нравится — из-за временно оккупированной Херсонщины и дальше, разветвляясь разными направлениями Украины. Мы работали над Николаевщиной, там 4 беспилотных летательных аппарата типа "Шахед" были уничтожены. К сожалению, обломками повреждено несколько зданий — административное здание учебного заведения на Николаевщине, частный дом. Но произошло это все без пожара и информации о пострадавших не поступало. Боевая работа по таким целям, как боевые ударные дроны, довольно сложная. Часто обломки могут наносить ущерб даже при результативной работе средств ПВО", — сказала она.

"Этой ночью, по предварительной информации Генерального штаба, всего было запущено 8 дронов. Это было-менее постоянное количество, которое враг регулярно запускает, пытаясь держать в напряжении и истощая системы противовоздушной обороны каждую ночь, разведывая готовность системы ПВО, пытаясь проложить новые маршруты с учетом того, как обойти нашу защиту, в том числе для того, чтобы прокладывать маршруты будущих массированных атак", — добавила она.

Что известно о ночной атаке

В ночь на 29 января Россия атаковала Украину восемью ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" и ракетами разных типов.

Дроны летели из района Приморско-Ахтарск в РФ, сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ударили также ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области в России. Также тремя ОКР С-300 по Донетчине с временно оккупированной территории области", — сказано в сообщении.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено восемь враждебных БпЛА в пределах Николаевской Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.

Читайте также: