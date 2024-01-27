Ночная атака: Гуменюк рассказала, куда оккупанты направили "Шахеды"

Сегодня ночью россияне снова атаковали украинские города, применив ударные дроны.

О последствиях сообщила Наталья Гуменюк, представитель Сил обороны юга Украины.

"К сожалению, ночь была снова тревожной и насыщенной атакой дронов. На этот раз дроны направлялись по юго-восточным областям. Боевая работа была сосредоточена на встрече баражирующих боеприпасов "Шахед 131/136", на границе Херсонской области, когда они выходили из временно оккупированной территории, в частности. Направлены они были в направлении Кировоградщины. Там, в принципе, и уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата. Попаданий не допущено. К счастью, отработали результативно на этот раз", — сказала она.

Гуменюк также отметила, что враг продолжает терроризировать и истощать системы противовоздушной обороны каждую ночь.

"Это свидетельствует о том, что террор не прекращается и они будут продолжать подобную практику с использованием любого вооружения, которое им будет на тот момент доступно", — добавила она.

Напомним, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине. Враг применил четыре ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". ПВО сбила все цели.

Кроме того, утром оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Славянска Донецкой области. По мирному городу россияне выпустили баллистическую ракету "Искандер".

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