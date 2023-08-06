Ночная атака Хмельницкой области: стало известно, что было мишенью оккупантов

Большинство ракет, которыми российские военные атаковали Хмельниччину 6 августа, сбили силы ПВО. Мишенью врага является аэродром в Староконстантинове.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

"Не впервые атакуется именно этот аэродром. Там штатное место базирования бригады тактической авиации, имеющей на вооружении бомбардировщики Су-24М. Но в нынешних условиях хочу сказать, что авиация у нас довольно мобильная. Наши авиаторы и все, кто обеспечивает полеты, знают как противодействовать врагу в этих условиях... У нас десятки оперативных аэродромов по всей территории государства, поэтому врагу не удастся уничтожить так просто нашу авиацию... Они разве что в своих пабликах и пропагандистских телеканалах уничтожают по 20 самолетов еженедельно. Я думаю, что скоро наши летчики покажут им, где раки зимуют", — сказал он.

Что известно об обстреле Хмельницкой области

Ночью, 6 августа, армия РФ дважды атаковала Хмельниччину, использовав ударные беспилотники и крылатые ракеты. По информации первого заместителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, в регионе сработали силы противовоздушной обороны.

Ударные БпЛА типа Shahed были направлены в направлении Староконстантинова.

Напомним, за ночь силы ПВО сбили над Украиной 30 крылатых ракет и 27 ударных БПЛА.