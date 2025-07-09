Ночная атака: Игнат заявил о последствиях от "Кинжалов" и сообщил, где был удар на Волыни

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

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Во время ночной массированной атаки по Украине 9 июля силы ПВО поразили 303 российские цели. В то же время, зафиксированы последствия от ударов ракетами «Кинжал». А на Волыни одной из целей ударов стал аэродром.

Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире ТСН в рамках телемарафона.

Детали атаки на Украину от Игната

«Именно всех средств воздушного нападения сегодня было аж 741. Это и ракеты различных типов. То есть было сегодня шесть „Кинжалов“, семь крылатых ракет, ну и дальше „Шахеды“ и дроны-имитаторы. Сразу давайте немножко градус напряжения снимем. Сразу скажем, что это не «Шахедов» летело такое большое количество, а из «Шахедов» летело всего чуть больше 300. И большое количество их было уничтожено противовоздушной обороной», — рассказал Игнат.

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Он отметил, что украинские защитники неба поразили 303 вражеских средства воздушного нападения.

«Это у нас семь крылатых ракет уничтожено, остальные — уничтожены БпЛА типа „Шахед“. К локально потерянным у нас уже попадают, собственно, дроны-имитаторы, как правило, которые противник выпускает тоже в большом количестве по территории нашего государства», — проинформировал представитель Воздушных сил.

Атака «Кинжалами»

По его словам, противовоздушная оборона на этот раз справилась неплохо. В то же время, есть зафиксированные последствия ударов «Кинжалами».

«Да, есть определенные последствия от «Кинжалов». Не все далеко они долетели своих целей, но есть определенные последствия. Здесь надо это говорить. И по «Шахедам» видим, собственно, такие результаты», — сказал Игнат.

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Где был сосредоточен удар врага?

Он также рассказал, куда был сосредоточен удар врага этой ночью.

«Ну уже местные власти сказали, ну и мы написали официальные сообщения: конечно, что — Волынь. Это и аэродром в том числе, и отдельные предприятия, которые на этом направлении атаковал враг», — сообщил представитель ВС.

Он отметил, что враг в последнее время направлял средства поражения где-то точечно, и сегодня таким эпицентром стала Волынь. Атакованы были и другие регионы, в частности Житомирщина тоже пострадала от этой атаки.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТАКОЙ МАССОВОЙ АТАКИ НА УКРАИНУ ЕЩЕ НЕ БЫЛО! ИГНАТ с ПОДРОБНОСТЯМИ

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Напомним, во время ночной массированной атаки по Украине российская армия выпустила 741 воздушную цель.

Основным направлением удара стала Волынская область, а именно Луцк. На регион летело около 50 БпЛА и пять ракет. Там в результате атаки возникли пожары.

В то же время, в результате атаки на Житомирскую область также возникли пожары, были повреждены столярный цех и многоэтажки.