Ночная атака "Кинжалами": Резников намекнул, сколько у России осталось этих ракет

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на ночную ракетную атаку со стороны оккупантов, в частности в которой они применили баллистические "Кинжалы".

Свой комментарий глава Минобороны опубликовал в Сети.

Резников поблагодарил Воздушные силы ВСУ за работу в ночь на 16 мая и впечатляющий результат.

"Очередной невероятный успех ВС Украины! Прошлой ночью наши защитники неба сбили шесть российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и еще 12 ракет", – говорится в заявлении Резникова.

В сообщении министр также написал небольшую загадочную задачу, которой мог намекнуть на оставшиеся в России ракет Х-47 "Кинжал": 80-1-6=Х. Вероятно, число 80 – это общее количество "Кинжалов", которое было у РФ; 1 – одна ракета "Кинжал", которую уничтожила украинская ПВО 4 мая; 6 – шесть ракет "Кинжал", уничтоженных в ночь на 16 мая.

Резников также выразил убеждение, что у "российских террористов нет шансов одержать победу над Украиной". По его словам, российские вооружения можно и нужно противопоставить западным.

"Спасибо нашим военнослужащим ВС и государствам-партнерам, которые вложили средства в охрану неба над Украиной и всей Европой. Давайте побеждать вместе!" – призвал министр обороны.

Ракетная атака по Украине 16 мая

Оккупанты атаковали Украину в ночь на 16 мая ракетами и дронами сразу по нескольким направлениям. Силы ПВО сбили все выпущенные врагом 18 ракет разных типов и девять беспилотников.

В частности, захватчики запустили шесть ракет "Кинжал" по Киеву и все они были уничтожены. Однако обломки ракет и дроны нанесли повреждения в нескольких районах столицы и ранили людей.

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