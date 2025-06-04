Ночная атака на Харьков и область: власти назвали места "прилетов" и последствия

Пожар в Харькове из-за российской атаки в ночь на 4 июня

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Во время атаки на Харьков ракетами и беспилотниками в ночь на 4 июня российские войска наносили удары по гражданской инфраструктуре, предприятиям, жилым домам и не только. Всего «прилеты» зафиксированы в восьми локациях.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Атака на Харьков продолжалась полтора часа — с 02:29 до 03:57. Оккупанты применили две ракеты и восемь дронов «Шахед». Один беспилотник не взорвался, а вот остальные попали. Пострадал Новобаварский район города.

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«Били по гражданской инфраструктуре. По предприятиям. По человеческим домам. По СТО. По парку. Прилеты в целом по семи локациям», — отметил Терехов.

Он уточнил, что в Харькове было повреждено:

цех гражданского предприятия;

еще одно гражданское предприятие, там возник большой пожар. Пострадал 30-летний мужчина, врачи стабилизировали его состояние;

горела СТО;

сгорел частный дом, гараж, флигель. Пострадало еще семь домов рядом;

повреждена крыша склада;

попадание в землю, выгорела трава на площади 600 кк. м. Зацепило электросеть.

найден неразорвавшийся «Шахед».

«Работали все службы — облэнерго, водоканал, Дорремстрой и другие, волонтеры. Быстро. Слаженно. Как всегда», — добавил мэр Харькова.

В то же время в ГСЧС отметили, что враг нанес комбинированный удар БпЛА и ракетами по Харькову и пригороду. Из-за этого в селе Циркуны горел жилой дом на площади 250 кв. м. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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На месте событий работают подразделения ГСЧС и пиротехнические расчеты. Продолжается ликвидация пожаров.

Пожар из-за атаки на Харьковскую область

Пожар из-за атаки на Харьковскую область

Пожар из-за атаки на Харьковскую область

Напомним, в ночь на 4 июня местные власти Харькова сообщили, что город находится под вражеской атакой. Сообщалось, что в одном из жилых кварталов Новобаварского района зафиксировано попадание, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек.

Впоследствии стало известно, что в Харькове ракеты и дроны поразили гражданскую инфраструктуру.