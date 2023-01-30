Ночная атака на Иран: в США рассказали, кто может за этим стоять

США отмечают, что не допустят в руки Тегерана ядерного оружия

В США заявили, что вероятнее всего за ночной атакой Ирана стоят израильские силы.

Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что готовность нанести удар по иранским целям Израиль проявляет уже давно. Речь идет о случае, если дипломатия не сможет обуздать ядерную или ракетную программу Тегерана. Впрочем, в Израиле от официальных комментариев пока отказываются.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что ВС США не участвовали в ударах по Ирану. В то же время, один из представителей США сообщил агентству на условиях анонимности о том, что к атаке причастен Израиль.

Отметим, что США в очередной раз заявили, что не допустят в руки Тегерана ядерное оружие. Однако лучшим способом заставить режим уступить остающиеся переговоры. Ночью 30 января на военных объектах Ирана произошли взрывы.

Израиль нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана, по словам официальных лиц США и людей, знакомых с операцией.

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