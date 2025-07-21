Ночная атака на Киев: Ермак пообещал ответ "сумасшедшему путину"

Атака на Киев

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообещал ответ на ночную атаку по Киеву.

Об этом чиновник написал в Telegram.

«Киев после российской атаки — снова террор гражданских, удары, лишенные смысла. Ответ есть и будет. Но Россия должна прекратить огонь и завершать войну. Заставить безумного пути к этому возможно путем „мира через силу“. Украина будет становиться все крепче, постоянно. Будет больше нашего оружия», — написал Ермак.

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Напомним, в ночь на 21 июля российские войска устроили массированную атаку на Киев, применяя ракеты и беспилотники. Из-за вражеских ударов погиб человек, еще один человек пострадал.

В Шевченковском, Днепровском и Святошинском районах столицы отмечены последствия ударов: повреждения и пожары.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ШАХЕД РАЗРУШИЛ НЕКОЛЬКО ЭТАЖЕЙ ВЫСОТКИ В КИЕВЕ