Ночная атака на Киев: ВСУ мощно ответили россиянам из HIMARS (видео)

Украинские воины запустили в сторону российских захватчиков не менее 6 ракет.

Вооруженные силы Украины мощно ответили армии РФ на очередные атаки по мирным городам с помощью HIMARS.

Эффектное видео опубликовали в Telegram "Оперативный ВСУ"

На кадрах видно, что украинская армия выпустила в сторону российских захватчиков не менее 6 ракет.

"Ловите HIMARS в ответ", – говорится в подписи к видео.

Добавим, в ночь на 28 мая была совершена самая массированная с начала полномасштабного вторжения России атака дронами на Киев, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed".

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