Ночная атака на Киев: ВСУ мощно ответили россиянам из HIMARS (видео)

Украинские воины запустили в сторону российских захватчиков не менее 6 ракет.
Вооруженные силы Украины мощно ответили армии РФ на очередные атаки по мирным городам с помощью HIMARS.
Эффектное видео опубликовали в Telegram "Оперативный ВСУ"
На кадрах видно, что украинская армия выпустила в сторону российских захватчиков не менее 6 ракет.
"Ловите HIMARS в ответ", – говорится в подписи к видео.
Добавим, в ночь на 28 мая была совершена самая массированная с начала полномасштабного вторжения России атака дронами на Киев, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed".
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